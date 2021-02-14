Энди Маррей – Илья Марченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 14 февраля, украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) сыграет в финале челленджера в Италии. Украинец сыграет с бывшей первой ракеткой мира Энди Марреем (№125 ATP). Начало встречи в 17:40.

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Напомним, что предыдущий раз Илья выходил в финал челленджера год назад в Бергамо, но тогда матч за титул не был сыгран в связи с запретом на проведение спортивных мероприятий из-за распространения коронавируса.