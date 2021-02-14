Энди Маррей – Илья Марченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинский теннисист сыграет с экс-первой ракеткой мира

  • 14.02.2021 17:40
  • 1236 просмотров
  • 2 комментария
Энди Маррей – Илья Марченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP

Сегодня, 14 февраля, украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) сыграет в финале челленджера в Италии. Украинец сыграет с бывшей первой ракеткой мира Энди Марреем (№125 ATP). Начало встречи в 17:40.

Смотрите видеотрансляцию на Sport.ua:

Напомним, что предыдущий раз Илья выходил в финал челленджера год назад в Бергамо, но тогда матч за титул не был сыгран в связи с запретом на проведение спортивных мероприятий из-за распространения коронавируса.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    сергей богданов
      сергей богданов, 14.02.2021 18:27
    0
    Сложно понять зачем это Энди!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 14.02.2021 18:15
    +2
    Посмотрел немного... Маррей просто стоя играет. Не понимаю, что им движет, зачем мучается?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 14.02.2021 18:15
    +2
    Посмотрел немного... Маррей просто стоя играет. Не понимаю, что им движет, зачем мучается?
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 14.02.2021 18:27
    0
    Сложно понять зачем это Энди!
    Ссылка
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