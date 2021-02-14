Энди Маррей – Илья Марченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 14 февраля, украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) сыграет в финале челленджера в Италии. Украинец сыграет с бывшей первой ракеткой мира Энди Марреем (№125 ATP). Начало встречи в 17:40.
Смотрите видеотрансляцию на Sport.ua:
Напомним, что предыдущий раз Илья выходил в финал челленджера год назад в Бергамо, но тогда матч за титул не был сыгран в связи с запретом на проведение спортивных мероприятий из-за распространения коронавируса.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.