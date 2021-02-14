Арина Соболенко – Серена Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 февраля экс-первая ракетка мира Серена Уильямс (№11 WTA) проведет матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Соперницей американки будет Арина Соболенко из Беларуси (№7 WTA).
Начало матча не ранее 04:00 по Киеву после встречи Осака – Мугуруса.
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Источник — Sport.ua
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