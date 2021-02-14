Наоми Осака – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 февраля третья ракетка мира Наоми Осака проведет матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Соперницей японки будет Гарбинье Мугуруса из Испании (№14 WTA).
Начало матча в 02:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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