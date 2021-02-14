Наоми Осака – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 14.02.2021 00:31
  • 732 просмотра
  • 4 комментария
Наоми Осака – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

14 февраля третья ракетка мира Наоми Осака проведет матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Соперницей японки будет Гарбинье Мугуруса из Испании (№14 WTA).

Начало матча в 02:00 по Киеву.
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    никовіліст
    online
      никовіліст, 14.02.2021 03:23
    0
    в перерві годинник перезавантажили.
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 14.02.2021 03:21
    0
    Помітили? Щойно (6:4, 4:5) Кукуруза попала м'ячем у годинник й збила показники, тепер горять не всі світлодіоди.
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 14.02.2021 02:55
    0
    Цікаво, що раніше вони жодного разу не зустрічалися.
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 14.02.2021 02:49
    0
    Приємна несподіванка! Повела Кукуруза. Так й провжити!
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 14.02.2021 03:23
    0
    в перерві годинник перезавантажили.
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 14.02.2021 03:21
    0
    Помітили? Щойно (6:4, 4:5) Кукуруза попала м'ячем у годинник й збила показники, тепер горять не всі світлодіоди.
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 14.02.2021 02:55
    0
    Цікаво, що раніше вони жодного разу не зустрічалися.
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 14.02.2021 02:49
    0
    Приємна несподіванка! Повела Кукуруза. Так й провжити!
    Ссылка
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