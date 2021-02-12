Новые правила. Матч Джоковича остановили, чтобы болельщики покинули трибуны

В последнем матче игрового дня на Открытом чемпионате Австралии случилась неприятная остановка.

Дело в том, что по новым правилам следующие пять дней должны пройти без болельщиков. Поэтому фанов попросили покинуть корты ближе к полуночи (разница с Украиной составляет +9 часов).

На момент остановки встречи третьего раунда Джокович вел 2-1 по сетам в матче с Тейлором Фритцом. В четвертой партии американец выигрывал с брейком 3:2.

Так выглядели трибуны до остановки: