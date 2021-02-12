Новые правила. Матч Джоковича остановили, чтобы болельщики покинули трибуны

Новак «затянул» встречу на четвертый сет и не дал фанам досмотреть до конца

  • 12.02.2021 14:50
  • 1317 просмотров
  • 0 комментариев
Новые правила. Матч Джоковича остановили, чтобы болельщики покинули трибуны
© Евроспорт

В последнем матче игрового дня на Открытом чемпионате Австралии случилась неприятная остановка.

Дело в том, что по новым правилам следующие пять дней должны пройти без болельщиков. Поэтому фанов попросили покинуть корты ближе к полуночи (разница с Украиной составляет +9 часов).

На момент остановки встречи третьего раунда Джокович вел 2-1 по сетам в матче с Тейлором Фритцом. В четвертой партии американец выигрывал с брейком 3:2.

Так выглядели трибуны до остановки:

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности