Новые правила. Матч Джоковича остановили, чтобы болельщики покинули трибуны

В последнем матче игрового дня на Открытом чемпионате Австралии случилась неприятная остановка.
Дело в том, что по новым правилам следующие пять дней должны пройти без болельщиков. Поэтому фанов попросили покинуть корты ближе к полуночи (разница с Украиной составляет +9 часов).
На момент остановки встречи третьего раунда Джокович вел 2-1 по сетам в матче с Тейлором Фритцом. В четвертой партии американец выигрывал с брейком 3:2.
Так выглядели трибуны до остановки:
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Источник — Sport.ua
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