Следующие пять дней матчи на Australian Open пройдут без зрителей

Но проведению турнира пока ничего не угрожает

  • 12.02.2021 09:37
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Следующие пять дней матчи на Australian Open пройдут без зрителей
© Getty Images/Global Images Ukraine

Начиная с субботы, следующие пять дней матчи Australian Open пройдут без зрителей. Сам турнир при это продолжится.

В штате Виктория объявлен локдаун из-за 19 случаев заражения коронавирусом, связанных с гостиницами для людей, проходящих карантин после возвращения в Австралию.

Власти сообщают, что применяют ограничительные меры для предотвращения распространения британского штамма коронавируса.

Ранее на трибуны допускали по 12,5 тысяч болельщиков во время каждой сессии.

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Источник — Australian Open

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