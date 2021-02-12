Следующие пять дней матчи на Australian Open пройдут без зрителей

Начиная с субботы, следующие пять дней матчи Australian Open пройдут без зрителей. Сам турнир при это продолжится.
В штате Виктория объявлен локдаун из-за 19 случаев заражения коронавирусом, связанных с гостиницами для людей, проходящих карантин после возвращения в Австралию.
Власти сообщают, что применяют ограничительные меры для предотвращения распространения британского штамма коронавируса.
Ранее на трибуны допускали по 12,5 тысяч болельщиков во время каждой сессии.
#AusOpen update. pic.twitter.com/2pM98sYL0b— #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021
Источник — Australian Open
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