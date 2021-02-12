Следующие пять дней матчи на Australian Open пройдут без зрителей

Начиная с субботы, следующие пять дней матчи Australian Open пройдут без зрителей. Сам турнир при это продолжится.

В штате Виктория объявлен локдаун из-за 19 случаев заражения коронавирусом, связанных с гостиницами для людей, проходящих карантин после возвращения в Австралию.

Власти сообщают, что применяют ограничительные меры для предотвращения распространения британского штамма коронавируса.

Ранее на трибуны допускали по 12,5 тысяч болельщиков во время каждой сессии.