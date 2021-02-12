Зрительница, которая показала нецензурный жест Надалю, болела за Свитолину

Зрительница, которая показала нецензурный жест испанцу Рафаэлю Надалю, оказалась болельщицей украинки Элины Свитолиной.
«Я абсолютно точно не болельщица Надаля. Он невероятно скучный. Я оказалась на матче только потому, что купила билет на игру между Коко Гауфф и Элиной Свитолиной. Я решила задержаться, чтобы посмотреть этого скучного Надаля.
Сам тот факт, что мои фотографии были растиражированы по всему миру, говорит о том, насколько нудные его матчи. Иначе зачем тогда фокусировать свое внимание на зрителе?
Охрана повела себя очень грубо. Они сказали, мол, ладно, давай, уходи. А я спросила, почему я должна уходить, я - зритель, я заплатила за свой билет, почему мне нельзя ничего выкрикивать? Я и в прошлом матче кричала с трибуны, болела за Свитолину, так как она одна из моих любимых теннисисток», - сказала Лиза.
Источник — FOX Sports
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