Зрительница, которая показала нецензурный жест Надалю, болела за Свитолину

Женщина дала интересное интервью

  • 12.02.2021 12:08
  • 1701 просмотр
  • 4 комментария
Зрительница, которая показала нецензурный жест Надалю, болела за Свитолину
© Getty Images/Global Images Ukraine

Зрительница, которая показала нецензурный жест испанцу Рафаэлю Надалю, оказалась болельщицей украинки Элины Свитолиной.

«Я абсолютно точно не болельщица Надаля. Он невероятно скучный. Я оказалась на матче только потому, что купила билет на игру между Коко Гауфф и Элиной Свитолиной. Я решила задержаться, чтобы посмотреть этого скучного Надаля.

Сам тот факт, что мои фотографии были растиражированы по всему миру, говорит о том, насколько нудные его матчи. Иначе зачем тогда фокусировать свое внимание на зрителе?

Охрана повела себя очень грубо. Они сказали, мол, ладно, давай, уходи. А я спросила, почему я должна уходить, я - зритель, я заплатила за свой билет, почему мне нельзя ничего выкрикивать? Я и в прошлом матче кричала с трибуны, болела за Свитолину, так как она одна из моих любимых теннисисток», - сказала Лиза.

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Источник — FOX Sports

(6 голосов)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 12.02.2021 12:39
    0
    alefteev77, 12.02.2021 12:18
    Оскорбление судьи, болбоя - теннисиста легко могу оштрафовать или снять с турнира...
    Снимут? Думаю она сама быстрее кого-то снимет)
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 12.02.2021 12:34
    +1
    Нализалась Лиза до поросячьего визга)
    Ссылка
    Stanislav Tumarinson
    online
      Stanislav Tumarinson, 12.02.2021 12:33
    0
    alefteev77, 12.02.2021 12:18
    Оскорбление судьи, болбоя - теннисиста легко могу оштрафовать или снять с турнира...
    Соперника Надаля?)
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 12.02.2021 12:18
    0
    Оскорбление судьи, болбоя - теннисиста легко могу оштрафовать или снять с турнира...
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 12.02.2021 12:34
    +1
    Нализалась Лиза до поросячьего визга)
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 12.02.2021 12:39
    0
    alefteev77, 12.02.2021 12:18
    Оскорбление судьи, болбоя - теннисиста легко могу оштрафовать или снять с турнира...
    Снимут? Думаю она сама быстрее кого-то снимет)
    Ссылка
    Stanislav Tumarinson
    online
      Stanislav Tumarinson, 12.02.2021 12:33
    0
    alefteev77, 12.02.2021 12:18
    Оскорбление судьи, болбоя - теннисиста легко могу оштрафовать или снять с турнира...
    Соперника Надаля?)
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 12.02.2021 12:18
    0
    Оскорбление судьи, болбоя - теннисиста легко могу оштрафовать или снять с турнира...
    Ссылка
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