Много выпила. Надаль прокомментировал инцидент с неадекватной болельщицей

Ситуация не шокировала испанца, а немного позабавила

  • 11.02.2021 21:47
  • 1570 просмотров
  • 1 комментарий
Много выпила. Надаль прокомментировал инцидент с неадекватной болельщицей
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

В четверг испанец Рафаэль Надаль во втором раунде Australian Open обыграл Майкла Ммо со счетом 6:1, 6:4, 6:2.

В последнем гейме второго сета случился забавный эпизод. На трибунах начала шуметь женщина, а когда ей сделали замечание, она показала средний палец Надалю. Тот в ответ рассмеялся.

После матча испанец прокомментировал этот эпизод.

«Наверное, этот жест она показывала мне. Возможно, она выпила слишком много джина или текилы. Странная была ситуация, но в то же время и забавная. Меня это не шокировало, просто было смешно. Я был удивлен, но также я думал, мол, бедная женщина. Потому что скорее всего она была пьяна.

Знаю ли я ее? Нет. И, если честно, не хочу знать», – сказал Надаль.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Australian Open

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    никовіліст
    online
      никовіліст, 11.02.2021 22:59
    0
    "Той у відповідь розсміявся" - мене дивує навіщо він взагалі відволікався на якесь бздливе лайно. Забагато честі їй.
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 11.02.2021 22:59
    0
    "Той у відповідь розсміявся" - мене дивує навіщо він взагалі відволікався на якесь бздливе лайно. Забагато честі їй.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности