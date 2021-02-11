Много выпила. Надаль прокомментировал инцидент с неадекватной болельщицей

В четверг испанец Рафаэль Надаль во втором раунде Australian Open обыграл Майкла Ммо со счетом 6:1, 6:4, 6:2.
В последнем гейме второго сета случился забавный эпизод. На трибунах начала шуметь женщина, а когда ей сделали замечание, она показала средний палец Надалю. Тот в ответ рассмеялся.
После матча испанец прокомментировал этот эпизод.
«Наверное, этот жест она показывала мне. Возможно, она выпила слишком много джина или текилы. Странная была ситуация, но в то же время и забавная. Меня это не шокировало, просто было смешно. Я был удивлен, но также я думал, мол, бедная женщина. Потому что скорее всего она была пьяна.
Знаю ли я ее? Нет. И, если честно, не хочу знать», – сказал Надаль.
Источник — Australian Open
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