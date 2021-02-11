ВИДЕО. Свитолина исполнила один из лучших ударов дня на Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в четверг не только обыграла 16-летнюю американку Кори Гауфф, но еще и сделала это красиво.
Во втором гейме украинка исполнила один из лучших ударов игрового дня в Мельбурне.
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Источник — Евроспорт
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