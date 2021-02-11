Элина СВИТОЛИНА: «Ночные матчи — лучшие»

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) прокомментировала победу над 16-летней американкой Кори Гауфф (№48 WTA) во втором раунде Australian Open.
«Ночные матчи — лучшие», — прокомментировала Элина свежее фото.
Для победы над Гауфф Свитолиной хватило двух сетов — 6:4, 6:3.
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Источник — Instagram
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