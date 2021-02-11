Элина СВИТОЛИНА: «Играть со зрителями - это потрясающие эмоции»

Элина Свитолина в поединке второго круга Australian Open разобралась с Кори Гауфф в двух сетах - 6:4, 6:3. Украинская теннисистка не перестает радоваться тому, что в Австралии можно играть со зрителями на трибунах.

«Мы обе отыграли отлично, этот поединок прошел на высоком уровне. Мы обе хорошо подавали и у меня были лишь небольшие шансы выполнить мне брейк. Это удалось сделать, так что я довольна. Если описать этот матч одним словом, то это слово - энергия. Энергия от зрителей. Играть матч, когда на стадионе так много болельщиков, всегда приятно, это потрясающие эмоции».

«Дальше остаток дня я буду наслаждаться своей победой, не буду заниматься ничем особенным. Я уже в предвкушении от следующего матча», - сказала Свитолина.

В следующем раунде Свитолина сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана (№28 WTA).