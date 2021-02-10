Одна из главных фавориток Australian Open уверенно вышла в третий круг

Третья ракетка мира Наоми Осака обыграла француженку Каролин Гарсию в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Australian Open. Второй круг
Наоми Осака (Япония) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:2, 6:3
Отметим, что, по мнению букмекеров, Осака, которая побеждала в Мельюурне два года назад, является главной фавориткой турнира.
В следующем раунде Наоми сыграет против Онс Жабер из Туниса (№30 WTA).
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Источник — Sport.ua
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