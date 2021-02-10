Одна из главных фавориток Australian Open уверенно вышла в третий круг

Наоми Осака без проблем обыграла Каролин Гарсию

  • 10.02.2021 11:42
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Одна из главных фавориток Australian Open уверенно вышла в третий круг
© Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Третья ракетка мира Наоми Осака обыграла француженку Каролин Гарсию в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Australian Open. Второй круг
Наоми Осака (Япония) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:2, 6:3

Отметим, что, по мнению букмекеров, Осака, которая побеждала в Мельюурне два года назад, является главной фавориткой турнира.

В следующем раунде Наоми сыграет против Онс Жабер из Туниса (№30 WTA).

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Источник — Sport.ua

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