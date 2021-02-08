Свитолина даже не в десятке. Букмекеры назвали фавориток Australian Open

Серена Уильямс – в тройке

  • 08.02.2021 16:52
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Свитолина даже не в десятке. Букмекеры назвали фавориток Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Американка Наоми Осака является главной фавориткой на выигрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису. На ее победу можно поставить с коэффициентом 5,4.

Также в тройке находятся австралийка Эшли Барти (6,5) и американка Серена Уильямс (10). Топ-6 замыкают испанка Гарбинье Мугуруса (11), Арина Соболенко из Беларуси (12,5) и румынка Симона Халеп (13).

Украинка Элина Свитолина не входит даже в топ-10 (коэффициент 26).

Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля.

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Источник — Sport.ua

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