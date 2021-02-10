ФОТО. Свёнтек оставила забавный автограф после победы над Джорджи

Чемпионка Ролан Гаррос-2020 Ига Свёнтек уверенно выиграла матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Поединок против итальянки Камилы Джорджи завершился за 1 час и 22 минуты.
Australian Open. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Камилы Джорджи (Италия) – 6:2, 6:4
После встречи польская теннисистка оставила традиционный автограф на камере, сопроводит его забавной надписью: «Я не знаю, что написать».
К примеру, Элина Свитолина после выигрыша первого матча таким образом поддержала своего бойфренда Гаэля Монфиса.
Источник — Sport.ua
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