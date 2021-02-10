Australian Open. Обидчик Стаховского вышел в третий круг

Серб Душан Лайович (№27 ATP) во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису переиграл Александра Бублика из Казахстана (№45 ATP).
Australian Open. Второй круг
Душан Лайович (Сербия) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:4, 7:6(4), 4:6, 6:3
В следующем раунде сербский теннисист сразится с испанцем Педро Мартинесом (№87 ATP).
Напомним, в первом круге Лайович в пяти сетах сумел переиграть украинца Сергея Стаховского.
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Источник — Sport.ua
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