Андрееску и Квитова покидают Australian Open после второго круга

Петра Квитова и Бьянка Андрееску проиграли матчи второго круга в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Чешка в трех сетах уступила румынке Соране Кырсте, а канадка в двух сетах была битой Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Отметим, что Андрееску до Australian Open не играла 15 месяцев из-за травмы.
Australian Open. Второй круг
Петра Квитова (Чехия) – Сорана Кырстя (Румыния) – 4:6, 6:1, 1:6
Бьянка Андрееску (Канада) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – 3:6, 2:6
Андрееску и Квитова до начала турнира занимали восьмое и девятое место в мировой классификации соответственно. По итогам соревнований они могут покинуть топ-10.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.