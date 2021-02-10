Андрееску и Квитова покидают Australian Open после второго круга

Первые потери среди игроков топ-10

  • 10.02.2021 08:20
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Андрееску и Квитова покидают Australian Open после второго круга
© Getty Images/Global Images Ukraine. Бьянка Андрееску

Петра Квитова и Бьянка Андрееску проиграли матчи второго круга в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Чешка в трех сетах уступила румынке Соране Кырсте, а канадка в двух сетах была битой Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Отметим, что Андрееску до Australian Open не играла 15 месяцев из-за травмы. 

Australian Open. Второй круг
Петра Квитова (Чехия) – Сорана Кырстя (Румыния) – 4:6, 6:1, 1:6
Бьянка Андрееску (Канада) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – 3:6, 2:6

Андрееску и Квитова до начала турнира занимали восьмое и девятое место в мировой классификации соответственно. По итогам соревнований они могут покинуть топ-10.

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Источник — Sport.ua

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