Андрееску и Квитова покидают Australian Open после второго круга

Петра Квитова и Бьянка Андрееску проиграли матчи второго круга в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Чешка в трех сетах уступила румынке Соране Кырсте, а канадка в двух сетах была битой Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Отметим, что Андрееску до Australian Open не играла 15 месяцев из-за травмы.

Australian Open. Второй круг

Петра Квитова (Чехия) – Сорана Кырстя (Румыния) – 4:6, 6:1, 1:6

Бьянка Андрееску (Канада) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – 3:6, 2:6

Андрееску и Квитова до начала турнира занимали восьмое и девятое место в мировой классификации соответственно. По итогам соревнований они могут покинуть топ-10.