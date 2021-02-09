Кори Гауфф поделилась ожиданиями от предстоящего матча со Свитолиной

16-летняя американская теннисистка Кори Гауфф поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с украинкой Элиной Свитолиной в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Элина – отличный игрок и я знаю, что против нее будет тяжелый матч. Я собираюсь выйти на корт и получить удовольствие от игры и от соперничества. Мне нужно будет использовать свои возможности и постараться хорошо сыграть под давлением», – сказала американка.

Отметим, что Гауфф второй раз играет в основе Australian Open, в прошлом году она дошла до четвертого круга.