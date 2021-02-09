Элина СВИТОЛИНА: «Становится жарковато»

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) лаконично прокомментировала победу над 22-летней чешской спортсменкой Марией Боузковой (№50 WTA) в первом круге Australian Open.
«Здесь становится жарковато», — прокомментировала Элина фото с матча.
Во втором раунде соревнований Свитолина встретится с 16-летней американкой Кори Гауфф (№48 WTA).
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Источник — Instagram
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