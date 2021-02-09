ВИДЕО. Как Свитолина одержала победу на старте Australian Open

Смотрите видеообзор матча украинской теннисистки

  • 09.02.2021 08:26
  • 1191 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Свитолина одержала победу на старте Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартовала с победы в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису. В первом круге 26-летняя украинка обыграла чешку Марию Боузкову (№50 WTA).

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 09.02.2021 09:39
    0
    А где обзор? У меня вместо видео реклама канала какого-то Павлика)
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 09.02.2021 09:39
    0
    А где обзор? У меня вместо видео реклама канала какого-то Павлика)
    Ссылка
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