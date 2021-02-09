СВИТОЛИНА: «Не дала ошибкам повлиять на моё психологическое состояние»

Первая ракетка Украины – о победе на старте Australian Open

  • 09.02.2021 07:17
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СВИТОЛИНА: «Не дала ошибкам повлиять на моё психологическое состояние»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) прокомментировала победу над чешкой Марией Боузковой (№50 WTA) в первом круге основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Однозначно, сегодня была очень большая борьба. Я счастлива, что смогла закончить встречу в двух сетах, потому что на корте было очень жарко. И я знала, что вы (зрители) ждете матч Надаля, так что я старалась завершить игру в двух сетах (смеется). Сегодня я хорошо боролась и не дала ошибкам повлиять на моё психологическое состояние. Я боролась за каждый мяч, в конце сыграла действительно агрессивно на важных мячах. Думаю, благодаря этому я и смогла выиграть в двух сетах.

Здорово было сыграть на стадионе со зрителями, сейчас мы ценим это еще больше, потому что почти год мы играли на пустых стадионах и это печально. Так что я очень счастлива, что сыграла перед болельщиками, я получила удовольствие от этой атмосферы», - сказала Свитолина.

В следующем раунде Свитолина сыграет против американки Кори Гауфф (№48 WTA).

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Источник — Большой теннис Украины

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