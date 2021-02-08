Сергей СТАХОВСКИЙ: «Разочарованию нет предела»

Украинский теннисист – о вылете из Australian Open

  • 08.02.2021 17:21
  • 1061 просмотр
  • 2 комментария
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Разочарованию нет предела»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня Сергей Стаховский в первом раунде Australian Open в напряженном 5-сетовом поединке проиграл Душану Лайовичу.

Украинский теннисист на своей странице в Инстаграме поделился впечатлениями от матча:

«Разочарованию нет предела. Выжимал из своего тела все, что мог. К сожалению, этого оказалось недостаточно», - написал Стаховский.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    plaksa-tajson
    online
      plaksa-tajson, 08.02.2021 17:41
    -5
    апетит приходить під час їжі...але ніхто не розраховував , що Сергій візьме і сет в його то роки...
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    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 08.02.2021 17:27
    +5
    ну матч крутий видав, самої малость не хватило.
    але респект все рівно, враховуючи вік та суперника вважаю і так всіх здивував своею грою, я наприклад не очікував такої напруги.
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 08.02.2021 17:27
    +5
    ну матч крутий видав, самої малость не хватило.
    але респект все рівно, враховуючи вік та суперника вважаю і так всіх здивував своею грою, я наприклад не очікував такої напруги.
    Ссылка
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