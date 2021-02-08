Сергей СТАХОВСКИЙ: «Разочарованию нет предела»

Сегодня Сергей Стаховский в первом раунде Australian Open в напряженном 5-сетовом поединке проиграл Душану Лайовичу.

Украинский теннисист на своей странице в Инстаграме поделился впечатлениями от матча:

«Разочарованию нет предела. Выжимал из своего тела все, что мог. К сожалению, этого оказалось недостаточно», - написал Стаховский.