Названы теннисисты, которые могут помешать Джоковичу выиграть Aus Open

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович является главным фаворитом на выигрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису. На его победу можно поставить с коэффициентом 2,07.

Также в тройке расположились Даниил Медведев из России (5) и австриец Доминик Тим (7), Рафаэль Надаль только четвертый (7,5). Замыкают топ-5 немец Александр Зверев и грек Стефанос Циципас (по 17).

Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля.

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