Названы теннисисты, которые могут помешать Джоковичу выиграть Aus Open

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович является главным фаворитом на выигрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису. На его победу можно поставить с коэффициентом 2,07.
Также в тройке расположились Даниил Медведев из России (5) и австриец Доминик Тим (7), Рафаэль Надаль только четвертый (7,5). Замыкают топ-5 немец Александр Зверев и грек Стефанос Циципас (по 17).
Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.