Кудерметова рассказала, за счет чего снова обыграла Костюк

Россиянка считает, что играла уверенно и тактически грамотно

  • 08.02.2021 16:14
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Кудерметова рассказала, за счет чего снова обыграла Костюк
© Getty Images/Global Images Ukraine. Вероника Кудерметова

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Обе теннисистки в Мельбурне отсидели строгий карантин.

«Оба матча были непростыми. В Абу-Даби на кону стоял финал, немножко нервничала, было сложно. Здесь тоже: первый круг, хочется всегда выиграть. И тот, и последний матчи были сложными, но сегодня, мне показалось, я более уверенно и тактически грамотно играла, чем в Абу-Даби.

На карантине самым сложным было в первые три-четыре дня осознать, что две недели безвылазно нужно сидеть в номере без тренировок. Было психологически очень тяжело, порой даже были слезы – как так, несправедливо. А потом, когда неделя прошла, смирилась, пыталась сделать все возможное, что от меня зависит. Тренировалась, пыталась о стеночку играть. После двух недель тело, конечно, болело, но в целом мы проделали в номере хорошую работу», – сказала теннисистка из России.

Во втором круге Кудерметова встретится со своей соотечественницей Варварой Грачевой.

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Источник — Евроспорт

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