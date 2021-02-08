Кудерметова рассказала, за счет чего снова обыграла Костюк

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Обе теннисистки в Мельбурне отсидели строгий карантин.

«Оба матча были непростыми. В Абу-Даби на кону стоял финал, немножко нервничала, было сложно. Здесь тоже: первый круг, хочется всегда выиграть. И тот, и последний матчи были сложными, но сегодня, мне показалось, я более уверенно и тактически грамотно играла, чем в Абу-Даби.

На карантине самым сложным было в первые три-четыре дня осознать, что две недели безвылазно нужно сидеть в номере без тренировок. Было психологически очень тяжело, порой даже были слезы – как так, несправедливо. А потом, когда неделя прошла, смирилась, пыталась сделать все возможное, что от меня зависит. Тренировалась, пыталась о стеночку играть. После двух недель тело, конечно, болело, но в целом мы проделали в номере хорошую работу», – сказала теннисистка из России.

Во втором круге Кудерметова встретится со своей соотечественницей Варварой Грачевой.