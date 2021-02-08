ФОТО. Марта КОСТЮК: «Жизнь продолжается»

Третья ракетка Украины Марта Костюк опубликовала в инстаграме фотографию с бокалом неизвестного напитка (предположительно вино).
«Жизнь продолжается», – написала теннисистка в инстаграме.
Ранее Костюк проиграла матч первого круга одиночного разряда россиянке Веронике Кудерметовой. Марта продолжит выступления в парном разряде в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси.
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Источник — Instagram
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