ФОТО. Марта КОСТЮК: «Жизнь продолжается»

Украинская теннисистка не зацикливается на поражении

  • 08.02.2021 15:20
  • 536 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Марта КОСТЮК: «Жизнь продолжается»
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк опубликовала в инстаграме фотографию с бокалом неизвестного напитка (предположительно вино).

«Жизнь продолжается», – написала теннисистка в инстаграме.

Ранее Костюк проиграла матч первого круга одиночного разряда россиянке Веронике Кудерметовой. Марта продолжит выступления в парном разряде в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси.
 

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 08.02.2021 15:37
    0
    Звичайно продовжується. Попереду найголовніше - парні ігри. Бо з Кудерметовою, надії і до гри було мало. А, от на пару (особливо якщо Контавейт звільнить Сосновіч від зайвих навантажень), надія велика, чикаємо повторення РГ.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 08.02.2021 15:37
    0
    Звичайно продовжується. Попереду найголовніше - парні ігри. Бо з Кудерметовою, надії і до гри було мало. А, от на пару (особливо якщо Контавейт звільнить Сосновіч від зайвих навантажень), надія велика, чикаємо повторення РГ.
    Ссылка
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