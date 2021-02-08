Джокович выиграл 15-й матч подряд на Australian Open

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович стартовал с победы над Жереми Шарди в рамках Australian Open-2021.

Сербский теннисист легко выиграл в трех сетах, это была его 14-я победа над французом, Шарди не выигрывал ни разу.

Australian Open. Первый круг

Новак Джокович (Сербия) – Жереми Шарди (Франция) – 6:3, 6:1, 6:2

В следующем раунде Новак сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо (№62 ATP).

Отметим, что Джокович – двукратный действующий чемпион турнира, на его счету восемь титулов, завоеванных на австралийском мэйджоре.

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