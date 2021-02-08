Орлов не смог пробиться в основу челленджера во Франции

Украинский теннисист Владислав Орлов (№351 ATP) не смог квалифицироваться в основу челленджера во Франции.
В финале отбора 25-летний теннисист в двух сетах проиграла Натаниэлю Леммонсу из США.
Шербур. Финал квалификации
Владислав Орлов (Украина) – Натаниэль Леммонс (США) – 4:6, 4:6
В полуфинале Орлов обыграл Кароля Джевецки из Польши (№1274 ATP).
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Источник — Sport.ua
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