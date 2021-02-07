Орлов стартовал с победы в квалификации челленджера во Франции

Украинский теннисист Владислав Орлов (№351 ATP) одержал победу в первом круге квалификации челленджера во Франции.
На старте соревнований 25-летний теннисист в двух сетах обыграл Кароля Джевецки из Польши (№1274 ATP).
Шербур. Полуфинал квалификации
Владислав Орлов (Украина) – Кароль Джевецки (Польша) – 6:3, 6:2
В финале отборочного турнира Орлов, посеянный под третьим номером, сыграет против Натаниэля Леммонса из США.
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Источник — Sport.ua
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