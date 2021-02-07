Сергей Стаховский – Душан Лайович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 07.02.2021 18:43
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Сергей Стаховский – Душан Лайович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Восьмого февраля Сергей Стаховский (№201 ATP) стартует в основе Открытого чемпионата Австралии по теннису. Ранее он успешно преодолел сито квалификации, которая прошла в Дохе.

35-летний украинец возвращается в основу Australian Open спустя пять лет матчем против 23-го сеяного серба Душана Лайовича (№26 ATP). Встреча пройдет на корте №16 вторым запуском дневной сессии по местному времени после встречи Ферро - Синякова. Ориентировочное время начала – 07:30 по Киеву. 

Ранее теннисисты провели четыре очных матча, украинец выиграл три, но в последнем проиграл. Данная встреча станет повторением матча 2015-го года, тогда на кортах Australian Open Стаховский в первом круге обыграл Лайовича в пяти сетах.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Альяжа Бедене из Словении (№58 ATP) или Александра Бублика из Казахстана (№45 ATP).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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