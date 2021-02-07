Определились финалистки турнира, на котором играла Марта Костюк

Седьмого февраля на турнире Grampians Trophy, где играли только те теннисистки, которые отсидели строгий карантин, состоялись матчи 1/2 финала.
Судьба обоих матчей решилась на чемпионском тай-брейке. Напомним, что организаторы приняли решение не проводить матч за титул, поэтому Анетт Контавейт и Энн Ли получат очки и призовые только за выход в финал.
Grampians Trophy. 1/2 финала
Анетт Контавейт [6] – Мария Саккари [5] – 2:6, 6:3, 11-9
Энн Ли – Дженнифер Брэди [7] – 7:6(5), 6:7(5), 10-6
Источник — Sport.ua
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