Турнир, на котором играла Марта Костюк, не будет доигран

Шестого февраля на турнире Grampians Trophy состоялись матчи 1/4 финала.
Стоит отметить, что организаторы приняли решение не проводить финал. Победительницы полуфиналов, которые состоятся 7 февраля, получат очки и призовые за выход в финал и на этом все закончится.
Grampians Trophy. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Мария Саккари [5] – Анжелик Кербер [8] – 6:4, 6:2
Анетт Контавейт [6] – Виктория Азаренко [3] – тезническая победа
Нижняя часть сетки
Дженнифер Брэди [7] – Барбора Крейчикова – 7:6(5), 6:4
Энн Ли – Сорана Кырстя – 6:3, 6:1
Пары 1/2 финала
Мария Саккари [5] – Анетт Контавейт [6]
Дженнифер Брэди [7] – Энн Ли
Источник — Sport.ua
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