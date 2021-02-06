Турнир, на котором играла Марта Костюк, не будет доигран

После полуфиналов все

  • 06.02.2021 19:10
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  • 1 комментарий
Турнир, на котором играла Марта Костюк, не будет доигран
© WTA. Энн Ли

Шестого февраля на турнире Grampians Trophy состоялись матчи 1/4 финала.

Стоит отметить, что организаторы приняли решение не проводить финал. Победительницы полуфиналов, которые состоятся 7 февраля, получат очки и призовые за выход в финал и на этом все закончится. 

Grampians Trophy. 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
 
 Мария Саккари [5] –  Анжелик Кербер [8] – 6:4, 6:2
 Анетт Контавейт [6] –  Виктория Азаренко [3] – тезническая победа
 
Нижняя часть сетки
 
 Дженнифер Брэди [7] –  Барбора Крейчикова – 7:6(5), 6:4
 Энн Ли –  Сорана Кырстя – 6:3, 6:1

Пары 1/2 финала

 Мария Саккари [5] –  Анетт Контавейт [6]
 Дженнифер Брэди [7] –  Энн Ли

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 06.02.2021 19:26
    0
    ковидный сезон-одно слово.....Дай бог с АО ничего неслучится
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 06.02.2021 19:26
    0
    ковидный сезон-одно слово.....Дай бог с АО ничего неслучится
    Ссылка
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