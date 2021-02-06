Турнир, на котором играла Марта Костюк, не будет доигран

Шестого февраля на турнире Grampians Trophy состоялись матчи 1/4 финала.

Стоит отметить, что организаторы приняли решение не проводить финал. Победительницы полуфиналов, которые состоятся 7 февраля, получат очки и призовые за выход в финал и на этом все закончится.

Grampians Trophy. 1/4 финала



Верхняя часть сетки



Мария Саккари [5] – Анжелик Кербер [8] – 6:4, 6:2

Анетт Контавейт [6] – Виктория Азаренко [3] – тезническая победа



Нижняя часть сетки



Дженнифер Брэди [7] – Барбора Крейчикова – 7:6(5), 6:4

Энн Ли – Сорана Кырстя – 6:3, 6:1

Пары 1/2 финала

Мария Саккари [5] – Анетт Контавейт [6]

Дженнифер Брэди [7] – Энн Ли