Обидчица Свитолиной выиграла турнир в Мельбурне

Элиза Мертенс стала победительницей соревнований под названием Gippsland Trophy

  • 07.02.2021 14:10
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Обидчица Свитолиной выиграла турнир в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элиза Мертенс

Седьмого февраля на турнире Gippsland Trophy состоялся финальный поединок.

Бельгийская теннисистка Элиза Мертенс, которая в четвертьфинале выбила Элину Свитолину, уверенно обыграла 35-летнюю эстонку Кайю Канепи и завоевала шестой титул WTA в карьере.

Ранее бельгийка лишь раз побеждала на турнирах подобной категории (Катар-2019).

Канепи вышла в финал впервые с 2013 года, тогда она выиграла соревнования в Брюсселе.

Gippsland Trophy. Финал

 Элиза Мертенс [7] –  Кайя Канепи – 6:4, 6:1

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Источник — Sport.ua

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