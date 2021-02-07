Обидчица Свитолиной выиграла турнир в Мельбурне

Седьмого февраля на турнире Gippsland Trophy состоялся финальный поединок.

Бельгийская теннисистка Элиза Мертенс, которая в четвертьфинале выбила Элину Свитолину, уверенно обыграла 35-летнюю эстонку Кайю Канепи и завоевала шестой титул WTA в карьере.

Ранее бельгийка лишь раз побеждала на турнирах подобной категории (Катар-2019).

Канепи вышла в финал впервые с 2013 года, тогда она выиграла соревнования в Брюсселе.

Gippsland Trophy. Финал

Элиза Мертенс [7] – Кайя Канепи – 6:4, 6:1