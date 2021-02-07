Четыре украинки сыграют в парном разряде Australian Open

Стали известны соперницы украинских теннисисток, которые сыграют в парном разряде Australian Open.

Марта Костюк вместе с Александрой Саснович встретится с Моной Бартель (Германия) и Чжу Линь (Китай).

Людмила Киченок и Елена Остапенко (Латвия) получили 13-й номер посева и на старте сыграют против японско-американской пары Макото Ниномия/Сабрина Сантамария.

Катерина Бондаренко и Надежда Киченок в своём первом матче померяются силами с Мари Боузковой из Чехии и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Ранее Свитолина, Костюк и Стаховский узнали соперников в первом круге Australian Open.