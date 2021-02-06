Российский теннисист дисквалифицирован на 30 месяцев

Никита Гудожников отказался сотрудничать со следствием

  • 06.02.2021 21:03
  • 2319 просмотров
  • 2 комментария
Российский теннисист дисквалифицирован на 30 месяцев
© Getty Images/Global Images Ukraine

Организация International Tennis Integrity Agency, которая борется с договорными матчами в теннисе, сообщила о дисквалификации малоизвестного российского теннисиста Никиты Гудожникова.

Спортсмен получил бан на 30 месяцев и оштрафован на 7,5 тысяч долларов за нарушение антикоррупцонных правил и отказ сотрудничать со следствием. Точка отсчета – 4 февраля 2021 года.

«Отказ от сотрудничества является нарушением правил теннисной антикоррупционной программы», – сказано в официальном заявлении организации.

Напомним, в декабре 2020-года пожизненную дисквалификацию получил украинец Станислав Поплавский.

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Источник — International Tennis Integrity Agency

(6 голосов)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 06.02.2021 21:23
    +4
    Al Zolo, 06.02.2021 21:10
    еслиб за каким-то хреном вы не рассказали нам об этом чепушиле мы бы его и знать-не знали
    Якби він не був росіянином, то б і не розказували!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 06.02.2021 21:10
    +3
    еслиб за каким-то хреном вы не рассказали нам об этом чепушиле мы бы его и знать-не знали
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 06.02.2021 21:23
    +4
    Al Zolo, 06.02.2021 21:10
    еслиб за каким-то хреном вы не рассказали нам об этом чепушиле мы бы его и знать-не знали
    Якби він не був росіянином, то б і не розказували!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 06.02.2021 21:10
    +3
    еслиб за каким-то хреном вы не рассказали нам об этом чепушиле мы бы его и знать-не знали
    Ссылка
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