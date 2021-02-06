Российский теннисист дисквалифицирован на 30 месяцев

Организация International Tennis Integrity Agency, которая борется с договорными матчами в теннисе, сообщила о дисквалификации малоизвестного российского теннисиста Никиты Гудожникова.
Спортсмен получил бан на 30 месяцев и оштрафован на 7,5 тысяч долларов за нарушение антикоррупцонных правил и отказ сотрудничать со следствием. Точка отсчета – 4 февраля 2021 года.
«Отказ от сотрудничества является нарушением правил теннисной антикоррупционной программы», – сказано в официальном заявлении организации.
Напомним, в декабре 2020-года пожизненную дисквалификацию получил украинец Станислав Поплавский.
Источник — International Tennis Integrity Agency
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