Украинский теннисист получил пожизненную дисквалификацию

Украинский теннисист Станислав Поплавский получил пожизненную дисквалификацию. Ему запрещено не только участвовать в матчах, но и посещать теннисные турниры.
Такое суровое наказание Поплавский понес за участие в договорных матчах и кортсайдинге - запрещенной практике, суть которой состоит в передаче счета матча третьей стороне для ставок на спорт.
Сам Поплавский принял все обвинения, и также получил штраф в размере 10 тысяч долларов. Участие в договорных матчах украинец принимал в период с 2015 по 2019 годы.
Личным рекордом Поплавского в рейтинге АТР является 440-е место.
Источник — Большой теннис Украины
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