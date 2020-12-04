Украинский теннисист получил пожизненную дисквалификацию

Станислав Поплавский был наказан за договорные матчи

  • 04.12.2020 20:41
  • 4635 просмотров
  • 2 комментария
Украинский теннисист получил пожизненную дисквалификацию
© tennisua.org. Станислав Поплавский

Украинский теннисист Станислав Поплавский получил пожизненную дисквалификацию. Ему запрещено не только участвовать в матчах, но и посещать теннисные турниры.

Такое суровое наказание Поплавский понес за участие в договорных матчах и кортсайдинге - запрещенной практике, суть которой состоит в передаче счета матча третьей стороне для ставок на спорт.

Сам Поплавский принял все обвинения, и также получил штраф в размере 10 тысяч долларов. Участие в договорных матчах украинец принимал в период с 2015 по 2019 годы.

Личным рекордом Поплавского в рейтинге АТР является 440-е место.

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Источник — Большой теннис Украины

(13 голосов)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 04.12.2020 21:38
    0
    Если ставить не сильно большие суммы,то не поймают,а так палятся на жадности
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 04.12.2020 21:00
    +2
    Со своей фамилией теперь идти в певцы.
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 04.12.2020 21:00
    +2
    Со своей фамилией теперь идти в певцы.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.12.2020 21:38
    0
    Если ставить не сильно большие суммы,то не поймают,а так палятся на жадности
    Ссылка
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