Илья Марченко и Энди Маррей узнали соперников на челленджере в Италии

Соревнования стартуют со следующей недели

  • 06.02.2021 20:36
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Илья Марченко и Энди Маррей узнали соперников на челленджере в Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Состоялась жеребьевка челленджера в итальянской Биелле.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей (№124 ATP) в последнюю минуту получил от организаторов уайлд-кард в основную сетку и сыграет в первом круге против Максимилиана Мартерера (№207 ATP).

Также в основе сыграет украинец Илья Марченко (№211 ATP). В матче первого раунда он сразится против пятого сеяного Мартина Клижана из Франции (№156 ATP).

Отметим, что Маррей получил уайлд-кард на Australian Open, но из-за заражения коронавирусом не смог вовремя вылететь в Австралию.

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Источник — Sport.ua

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