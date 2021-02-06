Илья Марченко и Энди Маррей узнали соперников на челленджере в Италии

Состоялась жеребьевка челленджера в итальянской Биелле.
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей (№124 ATP) в последнюю минуту получил от организаторов уайлд-кард в основную сетку и сыграет в первом круге против Максимилиана Мартерера (№207 ATP).
Также в основе сыграет украинец Илья Марченко (№211 ATP). В матче первого раунда он сразится против пятого сеяного Мартина Клижана из Франции (№156 ATP).
Отметим, что Маррей получил уайлд-кард на Australian Open, но из-за заражения коронавирусом не смог вовремя вылететь в Австралию.
Источник — Sport.ua
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