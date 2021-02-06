ВИДЕО. Свитолина показала экипировку на Australian Open

Выглядит отлично

  • 06.02.2021 19:55
  • 967 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Свитолина показала экипировку на Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продемонстрировала разные комплекты формы, в которых она может выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Отметим, что в первом круге Элина сразится против чешки Марии Боузковой (№52 WTA).

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 06.02.2021 20:56
    +1
    Форма супер, чекаємо супергру.
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    samko
    online
      samko, 06.02.2021 20:31
    -5
    Лучше бы показывала нормальную игру...
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 06.02.2021 20:28
    +5
    DKTheBest2, 06.02.2021 20:13
    Здається непогано. Зазвичай екіпіровка у Світоліноі як у якоїсь селючки. Немає смаку дівчина зовсім.
    ну, на сколько я понимаю, у них у всех есть контракты со спонсорами - они не могут просто выбирать то, что нравится. Есть коллекция под каждый большой турнир, вот они и одевают то, что им предложено
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 06.02.2021 20:13
    -5
    Здається непогано. Зазвичай екіпіровка у Світоліноі як у якоїсь селючки. Немає смаку дівчина зовсім.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 06.02.2021 20:28
    +5
    DKTheBest2, 06.02.2021 20:13
    Здається непогано. Зазвичай екіпіровка у Світоліноі як у якоїсь селючки. Немає смаку дівчина зовсім.
    ну, на сколько я понимаю, у них у всех есть контракты со спонсорами - они не могут просто выбирать то, что нравится. Есть коллекция под каждый большой турнир, вот они и одевают то, что им предложено
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 06.02.2021 20:56
    +1
    Форма супер, чекаємо супергру.
    Ссылка
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