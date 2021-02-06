ВИДЕО. Свитолина показала экипировку на Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продемонстрировала разные комплекты формы, в которых она может выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Отметим, что в первом круге Элина сразится против чешки Марии Боузковой (№52 WTA).
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