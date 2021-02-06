Обидчица Свитолиной сыграет в финале турнира в Мельбурне

Наоми Осака отказалась играть полуфинал против Элизы Мертенс

  • 06.02.2021 19:32
  • 1112 просмотров
  • 1 комментарий
Обидчица Свитолиной сыграет в финале турнира в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элиза Мертенс

Шестого февраля на турнире Gippsland Trophy состоялся один матч 1/2 финала.

Кайя Канепи из Эстонии обыграла Екатерину Александрову из России. На второй полуфинал не вышла Наоми Осака, подарив Элизе Мертенс путевку в финал.

Напомним, в четвертьфинале бельгийка в непростом матче обыграла Элину Свитолину.

Gippsland Trophy. 1/2 финала

 Кайя Канепи –  Екатерина Александрова [9] – 6:3, 7:6(6)
 Элиза Мертенс [7] –  Наоми Осака [2] – техническая победа

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 06.02.2021 19:38
    +4
    все берегут силы на АО-так что все нормально
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 06.02.2021 19:38
    +4
    все берегут силы на АО-так что все нормально
    Ссылка
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