Обидчица Свитолиной сыграет в финале турнира в Мельбурне

Шестого февраля на турнире Gippsland Trophy состоялся один матч 1/2 финала.
Кайя Канепи из Эстонии обыграла Екатерину Александрову из России. На второй полуфинал не вышла Наоми Осака, подарив Элизе Мертенс путевку в финал.
Напомним, в четвертьфинале бельгийка в непростом матче обыграла Элину Свитолину.
Gippsland Trophy. 1/2 финала
Кайя Канепи – Екатерина Александрова [9] – 6:3, 7:6(6)
Элиза Мертенс [7] – Наоми Осака [2] – техническая победа
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Источник — Sport.ua
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