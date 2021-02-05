Grampians Trophy. Определились все участницы четвертьфинальной стадии

Пятого февраля на турнире Grampians Trophy, где играют только те теннисистки, которые отсидели строгий карантин, состоялись матчи второго круга.
К сожалению, на данном этапе соревнования завершила украинка Марта Костюк, которая проиграла американке Дженнифер Брэди.
Grampians Trophy. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Мария Саккари [5] – Анжелик Кербер [8]
Виктория Азаренко [3] – Анетт Контавейт [6]
Нижняя часть сетки
Дженнифер Брэди [7] – Барбора Крейчикова
Энн Ли – Сорана Кырстя
Источник — Sport.ua
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