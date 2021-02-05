Grampians Trophy. Определились все участницы четвертьфинальной стадии

Дальше без украинок

  • 05.02.2021 16:07
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Grampians Trophy. Определились все участницы четвертьфинальной стадии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер

Пятого февраля на турнире Grampians Trophy, где играют только те теннисистки, которые отсидели строгий карантин, состоялись матчи второго круга.
 
К сожалению, на данном этапе соревнования завершила украинка Марта Костюк, которая проиграла американке Дженнифер Брэди.
 
Grampians Trophy. Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
 
 Мария Саккари [5] –  Анжелик Кербер [8]
 Виктория Азаренко [3] –  Анетт Контавейт [6]
 
Нижняя часть сетки
 
 Дженнифер Брэди [7] –  Барбора Крейчикова
 Энн Ли –  Сорана Кырстя

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Источник — Sport.ua

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