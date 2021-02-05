Марта Костюк проиграла седьмой сеяной на турнире в Мельбурне

Украинская теннисистка Марта Костюк (№78 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне («Grampians Trophy»).
В матче второго круга 18-летняя украинка проиграла седьмой сеяной американке Дженнифер Брэди (№24 WTA).
Grampians Trophy. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Дженнифер Брэди (США) – 1:6, 4:6
В 1/4 финала Брэди сразится против Барборы Крейчиковой (№66 WTA).
Отметим, что Костюк продолжает борьбу в парном разряде на турнире «Yarra Valley Classic».
Источник — Sport.ua
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