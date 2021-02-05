Марта Костюк проиграла седьмой сеяной на турнире в Мельбурне

Украинка не сумела выйти в четвертьфинал

  • 05.02.2021 06:47
  • 290 просмотров
  • 2 комментария
Марта Костюк проиграла седьмой сеяной на турнире в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№78 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне («Grampians Trophy»).
 
В матче второго круга 18-летняя украинка проиграла седьмой сеяной американке Дженнифер Брэди (№24 WTA). 
 
Grampians Trophy. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Дженнифер Брэди (США) – 1:6, 4:6
 
В 1/4 финала Брэди сразится против Барборы Крейчиковой (№66 WTA).
 
Отметим, что Костюк продолжает борьбу в парном разряде на турнире «Yarra Valley Classic».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    sv_2000
      sv_2000, 05.02.2021 06:57
    +1
    Elis, 05.02.2021 06:53
    Не треба голову попелом посипати. Тут головний турнір - АО. Поки розім'ялась і непогано потренувалась. Головне, аби плече не турбувало.
    Поддерживаю. И на АО, учитывая обстоятельства, надо отбросить завышенные ожидания. Если пройдет круг, то очень хорошо, два - вообще супер. Главную задачу Марта хорошо в интервью сформулировала - не травмироваться после выхода из карантинного заключения.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 05.02.2021 06:53
    +2
    Не треба голову попелом посипати. Тут головний турнір - АО. Поки розім'ялась і непогано потренувалась. Головне, аби плече не турбувало.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 05.02.2021 06:53
    +2
    Не треба голову попелом посипати. Тут головний турнір - АО. Поки розім'ялась і непогано потренувалась. Головне, аби плече не турбувало.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 05.02.2021 06:57
    +1
    Elis, 05.02.2021 06:53
    Не треба голову попелом посипати. Тут головний турнір - АО. Поки розім'ялась і непогано потренувалась. Головне, аби плече не турбувало.
    Поддерживаю. И на АО, учитывая обстоятельства, надо отбросить завышенные ожидания. Если пройдет круг, то очень хорошо, два - вообще супер. Главную задачу Марта хорошо в интервью сформулировала - не травмироваться после выхода из карантинного заключения.
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