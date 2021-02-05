Gippsland Trophy. Известны все полуфиналистки, дальше без Свитолиной

35-летняя эстонка Кайа Канепи впервые за 8 лет вышла в полуфинал турнира WTA

  • 05.02.2021 14:05
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Gippsland Trophy. Известны все полуфиналистки, дальше без Свитолиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Пятого февраля на турнире Gippsland Trophy состоялись матчи 1/4 финала.
 
К сожалению, турнир покинула украинка Элина Свитолина, которая на супертайбрейке проиграла Элиза Мертенс из Бельгии.
 
Также покинула турнир и первая сеяная Симона Халеп, она проиграла россиянке Екатерине Александровой. Второй номер посева Наоми Осака разобралась с опытной румынкой Ирина Бегу, а Каролина Мухова не вышла на матч против Кайи Канепи.

Gippsland Trophy. 1/4 финала

 Екатерина Александрова [9] –  Симона Халеп [1] – 6:2, 6:1
 Кайя Канепи –  Каролина Мухова [6] - отказ

 Элиза Мертенс [7] –  Элина Свитолина [3] – 6:3, 5:7, 10-6
 Наоми Осака [2] –  Ирина Бегу – 7:5, 6:1

Пары 1/2 финала

 Екатерина Александрова [9] –  Кайя Канепи
 Элиза Мертенс [7] –  Наоми Осака [2]

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Источник — Sport.ua

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