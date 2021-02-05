Gippsland Trophy. Известны все полуфиналистки, дальше без Свитолиной

Пятого февраля на турнире Gippsland Trophy состоялись матчи 1/4 финала.



К сожалению, турнир покинула украинка Элина Свитолина, которая на супертайбрейке проиграла Элиза Мертенс из Бельгии.



Также покинула турнир и первая сеяная Симона Халеп, она проиграла россиянке Екатерине Александровой. Второй номер посева Наоми Осака разобралась с опытной румынкой Ирина Бегу, а Каролина Мухова не вышла на матч против Кайи Канепи.

Gippsland Trophy. 1/4 финала

Екатерина Александрова [9] – Симона Халеп [1] – 6:2, 6:1

Кайя Канепи – Каролина Мухова [6] - отказ

Элиза Мертенс [7] – Элина Свитолина [3] – 6:3, 5:7, 10-6

Наоми Осака [2] – Ирина Бегу – 7:5, 6:1

Пары 1/2 финала

Екатерина Александрова [9] – Кайя Канепи

Элиза Мертенс [7] – Наоми Осака [2]