Gippsland Trophy. Известны все полуфиналистки, дальше без Свитолиной

Пятого февраля на турнире Gippsland Trophy состоялись матчи 1/4 финала.
К сожалению, турнир покинула украинка Элина Свитолина, которая на супертайбрейке проиграла Элиза Мертенс из Бельгии.
Также покинула турнир и первая сеяная Симона Халеп, она проиграла россиянке Екатерине Александровой. Второй номер посева Наоми Осака разобралась с опытной румынкой Ирина Бегу, а Каролина Мухова не вышла на матч против Кайи Канепи.
Gippsland Trophy. 1/4 финала
Екатерина Александрова [9] – Симона Халеп [1] – 6:2, 6:1
Кайя Канепи – Каролина Мухова [6] - отказ
Элиза Мертенс [7] – Элина Свитолина [3] – 6:3, 5:7, 10-6
Наоми Осака [2] – Ирина Бегу – 7:5, 6:1
Пары 1/2 финала
Екатерина Александрова [9] – Кайя Канепи
Элиза Мертенс [7] – Наоми Осака [2]
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.