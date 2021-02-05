ВИДЕО. Как Свитолина проиграла Мертенс на турнире в Мельбурне

Элина Свитолина завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне, проиграв в четвертьфинале Элизе Мертенс из Бельгии.
Ранее Свитолина узнала соперницу в первом круге Australian Open.
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Источник — Sport.ua
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