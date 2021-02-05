Костюк и Саснович снялись с парного разряда турнира в Мельбурне

Украинская теннисистка Марта Костюк покидает турнир WTA 500 в Мельбурне («Yarra Valley Classic»).
Пятого февраля украинка в паре с Александрой Саснович должна была сыграть в четвертьфинале против китаянок Сайсай Чжэн и Йин-Йин Дуань. Но игра не состоится. Украино-белорусский дуэт снялся. Причина не известна.
Ранее Костюк покинула и одиночный разряд турнира, уступив седьмой сеяной американке Дженнифер Брэди (№24 WTA).
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Источник — Sport.ua
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