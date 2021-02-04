Элина Свитолина – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого февраля Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy»).



В четвертьфинале украинка сразится против Элизы Мертенс из Бельгии (№20 WTA). Встреча пройдет восьмым запуском на Margaret Court Arena после матча Бегу – Осака. Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.



Ранее девушки играли четыре раза, украинка выиграла три встречи. Любопытно, что единственное поражение Элины было как раз в Мельбурне, хоть и на другой арене.



В следующем раунде победительница поединка сыграет против второй сеяной Наоми Осаки из Японии (№3 WTA) или Ирины Бегу из Румынии (№79 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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