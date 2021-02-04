Мельбурн. Когда играют Свитолина и Костюк? Расписание на пятое февраля

Пятого февраля на турнирах WTA 500 в Мельбурне сыграют две украинки. Напомним, четвертого февраля все матчи были отменены.



Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) в четвертьфинале на соревнованиях под названием «Gippsland Trophy» сразится против Элизы Мертенс из Бельгии (№20 WTA). Встреча пройдет восьмым запуском на Margaret Court Arena после матча Бегу – Осака. Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.



Марта Костюк (№78 WTA) в матче второго круга на турнире «Grampians Trophy» померяется силами против седьмой сеяной американки Дженнифер Брэди (№24 WTA). Поединок состоится вторым запуском на корте №13 после встречи Крейчикова - Рыбакина. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.



Костюк сыграет еще и в парном разряде на турнире «Yarra Valley Classic». В четвертьфинале украинка и Александра Саснович из Беларуси сыграют против китаянок Сайсай Чжэн и Йин-Йин Дуань. Встреча пройдет на том же 13-м корте четвертым запуском после матча Барти/Брэди – Меличар/Схюрс. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА Gippsland Trophy

ТУРНИРНАЯ СЕТКА Grampians Trophy

ТУРНИРНАЯ СЕТКА Yarra Valley Classic