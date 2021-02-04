Костюк / Саснович – Чжэн / Дуань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на турнире в Мельбурне

  • 04.02.2021 15:50
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Костюк / Саснович – Чжэн / Дуань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Александра Саснович

Пятого февраля на турнире WTA 500 в Мельбурне («Yarra Valley Classic») Марта Костюк продолжит выступление в парном разряде.
 
В четвертьфинале украинка и Александра Саснович из Беларуси сыграют против китаянок Сайсай Чжэн и Йин-Йин Дуань. Встреча пройдет на 13-м корте четвертым запуском после матча Барти/Брэди – Меличар/Схюрс. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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