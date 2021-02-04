Марта Костюк – Дженнифер Брэди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого февраля Марта Костюк (№78 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне («Grampians Trophy»).



В матче второго круга 18-летняя украинка померяется силами против седьмой сеяной американки Дженнифер Брэди (№24 WTA). Поединок состоится вторым запуском на корте №13 после встречи Крейчикова - Рыбакина. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В 1/4 финала победительница встречи сразится против Барборы Крейчиковой (№66 WTA) или Елены Рыбакиной (№19 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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