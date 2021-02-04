WTA сократила формат матчей на турнирах в Мельбурне

WTA приняла решение сократить поединки одиночного разряда на турнирах в Мельбурне.

Начиная с пятого февраля, вместо третьего сета будет сыгран супертайбрейк до 10 выигранных очков.

Это решение связано с тем, что все матчи четверга были отменены из-за дополнительного тестирования на коронавирус.

Также была перенесена и жеребьевка Australian Open, она состоится в пятницу.