WTA сократила формат матчей на турнирах в Мельбурне

WTA приняла решение сократить поединки одиночного разряда на турнирах в Мельбурне.
Начиная с пятого февраля, вместо третьего сета будет сыгран супертайбрейк до 10 выигранных очков.
Это решение связано с тем, что все матчи четверга были отменены из-за дополнительного тестирования на коронавирус.
Также была перенесена и жеребьевка Australian Open, она состоится в пятницу.
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Источник — Twitter
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