WTA сократила формат матчей на турнирах в Мельбурне

Интересное решение

  • 04.02.2021 12:42
  • 1073 просмотра
  • 3 комментария
WTA сократила формат матчей на турнирах в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолин

WTA приняла решение сократить поединки одиночного разряда на турнирах в Мельбурне.

Начиная с пятого февраля, вместо третьего сета будет сыгран супертайбрейк до 10 выигранных очков.

Это решение связано с тем, что все матчи четверга были отменены из-за дополнительного тестирования на коронавирус.

Также была перенесена и жеребьевка Australian Open, она состоится в пятницу.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 04.02.2021 13:29
    +2
    Какие еще извращения придумают организаторы турниров в Австралии? Еще неделя до АО, ожидать можно чего угодно.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 04.02.2021 13:25
    +1
    axylinam, 04.02.2021 13:20
    Менять правила игры во время турнира,дикость какая то
    А якщо доведеться грати по 2 матчі за 1 день, то краще вже так, ніж перевтома і підвищений ризик травмуватися перед шлемом.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.02.2021 13:20
    +6
    Менять правила игры во время турнира,дикость какая то
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.02.2021 13:20
    +6
    Менять правила игры во время турнира,дикость какая то
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 04.02.2021 13:29
    +2
    Какие еще извращения придумают организаторы турниров в Австралии? Еще неделя до АО, ожидать можно чего угодно.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 04.02.2021 13:25
    +1
    axylinam, 04.02.2021 13:20
    Менять правила игры во время турнира,дикость какая то
    А якщо доведеться грати по 2 матчі за 1 день, то краще вже так, ніж перевтома і підвищений ризик травмуватися перед шлемом.
    Ссылка
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