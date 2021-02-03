Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Не могу описать, насколько я разочарована»

Отстранение украинской теннисистки осталось в силе

  • 03.02.2021 20:01
  • 1793 просмотра
  • 3 комментария
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Не могу описать, насколько я разочарована»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Даяна Ястремская прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию украинки на временное отстранение от соревнований из-за положительного допинг-теста:

«С грустью узнала новость о том, что CAS отклонил мою апелляцию. Хочу подчеркнуть, что решения, принятые Независимым трибуналом ITF и CAS, относятся только к вопросу о временном отстранении от соревнований. Теперь пришло время защитить себя по существу спора. Моя команда и я уверены, что мы способны доказать мою невиновность, о чем услышит Независимый трибунал ITF от меня, свидетелей и экспертов.

Не могу выразить словами, насколько я разочарована, что не смогу участвовать в первом турнире Большого Шлема в году. Я благодарна властям за те условия, которые были организованы для игроков в такие непростые времена. Со своей стороны я намерена оплатить все расходы, которые Tennis Australia взяла на себя. Я по-прежнему полна решимости продемонстрировать свою невиновность и очистить свое имя. Я хочу поблагодарить всех своих поклонников за их поддержку».

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Источник — Twitter

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Комментарии
    sergej55
      sergej55, 03.02.2021 20:34
    -5
    Не надо было каку кушать.
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    PETP0
      PETP0, 03.02.2021 20:33
    -4
    Ничего, снимешь новый клип...
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    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 03.02.2021 20:05
    -4
    Ну-ну...
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