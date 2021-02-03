Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Не могу описать, насколько я разочарована»

Даяна Ястремская прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию украинки на временное отстранение от соревнований из-за положительного допинг-теста:

«С грустью узнала новость о том, что CAS отклонил мою апелляцию. Хочу подчеркнуть, что решения, принятые Независимым трибуналом ITF и CAS, относятся только к вопросу о временном отстранении от соревнований. Теперь пришло время защитить себя по существу спора. Моя команда и я уверены, что мы способны доказать мою невиновность, о чем услышит Независимый трибунал ITF от меня, свидетелей и экспертов.

Не могу выразить словами, насколько я разочарована, что не смогу участвовать в первом турнире Большого Шлема в году. Я благодарна властям за те условия, которые были организованы для игроков в такие непростые времена. Со своей стороны я намерена оплатить все расходы, которые Tennis Australia взяла на себя. Я по-прежнему полна решимости продемонстрировать свою невиновность и очистить свое имя. Я хочу поблагодарить всех своих поклонников за их поддержку».