Стало известно, когда состоится жеребьевка Australian Open

Жеребьевка Открытого чемпионата Австралии состоится в четверг, четвертого февраля. Начало в 09:00 по Киеву.



Отметим, что в основной сетке турнира сыграют как минимум три представителя Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк и Сергей Стаховский. Леся Цуренко, проигравшая в финале квалификации, может получить статус «лаки-лузера».



Есть некоторые шансы и на то, что на турнире мы увидим Даяну Ястремскую. Для этого нужно, чтобы Спортивный арбитражный суд в Лозанне в среду принял решение в ее пользу.