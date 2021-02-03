Стало известно, когда состоится жеребьевка Australian Open

Жеребьевка Открытого чемпионата Австралии состоится в четверг, четвертого февраля. Начало в 09:00 по Киеву.
Отметим, что в основной сетке турнира сыграют как минимум три представителя Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк и Сергей Стаховский. Леся Цуренко, проигравшая в финале квалификации, может получить статус «лаки-лузера».
Есть некоторые шансы и на то, что на турнире мы увидим Даяну Ястремскую. Для этого нужно, чтобы Спортивный арбитражный суд в Лозанне в среду принял решение в ее пользу.
Источник — Большой теннис Украины
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