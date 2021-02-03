Костюк и Саснович выходят в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Украинка продолжает побеждать

  • 03.02.2021 08:17
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Костюк и Саснович выходят в четвертьфинал турнира в Мельбурне
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Третьего  февраля на турнире WTA 500 в Мельбурне («Yarra Valley Classic») Марта Костюк одержала очередную победу на кортах в Мельбурне.

Во втором круге парного разряда турнира 18-летняя украинка в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси обыграла шестых сеяных китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Yarra Valley Classic. Второй круг
Костюк/Саснович (Украина/Беларусь) - Ифань/Чжаосюань (Китай) - 5:7, 6:4, 10:6

В четвертьфинале турнира Костюк и Саснович сыграют против китаянок Сайсай Чжэн и Йин-Йин Дуань.

Отметим, что Костюк также победила в первом круге одиночного турнира Grampians Trophy.

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Источник — Sport.ua

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