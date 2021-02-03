Костюк и Саснович выходят в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Третьего февраля на турнире WTA 500 в Мельбурне («Yarra Valley Classic») Марта Костюк одержала очередную победу на кортах в Мельбурне.
Во втором круге парного разряда турнира 18-летняя украинка в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси обыграла шестых сеяных китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.
Yarra Valley Classic. Второй круг
Костюк/Саснович (Украина/Беларусь) - Ифань/Чжаосюань (Китай) - 5:7, 6:4, 10:6
В четвертьфинале турнира Костюк и Саснович сыграют против китаянок Сайсай Чжэн и Йин-Йин Дуань.
Отметим, что Костюк также победила в первом круге одиночного турнира Grampians Trophy.
Источник — Sport.ua
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