Стала известна следующая соперница Марты Костюк на турнире в Мельбурне

Стала известна соперница украинки Марты Костюк (№78 WTA) во втором круге хардового турнира WTA 500 в Мельбурне («Grampians Trophy»).
18-летняя украинка встретится с американской теннисисткой Дженнифер Брэди (№24 WTA), которая в своем матче обыграла Светлану Кузнецову (№37 WTA) - 6:3, 6:0.
Напомним, Костюк выиграла стартовый матч на турнире в Мельбурне, одолев Габриэлу Дабровски (6:0, 6:3).
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Источник — Sport.ua
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